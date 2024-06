L'attaccante, nella stagione appena conclusa, ha giocato in prestito alla Sampdoria dove ha collezionato 23 presenze condite da 6 gol e 6 assist. Per Esposito l'Empoli sarebbe l'ennesima occasione per il definitivo salto dopo diverse esperienze in prestito. Interesse invece del Cagliari per il fratello Pio: "Il Cagliari prova a portare a casa un talento italiano. Si tratta di Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter. I sardi hanno presentato una richiesta al club nerazzurro per il giovane classe 2005".