Sky - Monza, doppio sogno Icardi-Dybala: Galliani ha detto a Wanda...

Mauro Icardi e Paulo Dybala a sorpresa nella stessa squadra dal prossimo anno? E' la suggestione che si fa spazio in queste ore, ma da prendere assolutamente con le molle. Un sogno, cullato da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per il loro Monza. Lo sottolinea anche Sky Sport: "Sognano un attacco tutto argentino, formato da Dybala e Icardi. Sono sogni, niente di più in questo momento: Galliani ha contattato Wanda Nara, dicendogli che il Monza è a disposizione nel momento in cui non dovessero arrivare offerte per Maurito da top club in giro per l'Europa. Per Dybala invece c'è stata una chiacchierata con Fabrizio De Vecchi, uno degli intermediari che sta curando l'attaccante. Il discorso finora non è stato approfondito".