Per i primi 18 mesi, Sky TV sarà proposto a 14,90 euro al mese anziche 25, mentre Sky Sport costerà 22,90 al mese (anziché 26,90 al mese). Per i primi 18 mesi, verrà applicato uno sconto aggiuntivo sul costo dell’abbonamento con Profilo Sky Smart di 12,90 euro al mese per il pacchetto Sky Sport che non concorre al calcolo degli sconti da restituire per recesso anticipato. Il vincolo dura 18 mesi, dal 19° invece si applica il prezzo di listino in vigore a tale data, salvo disdetta con 30 giorni di preavviso.