La Juventus prova il sorpasso sull'Inter nella corsa a Juan Cabal. Le indiscrezioni provenienti dalla Francia trovano conferme da Sky Sport, secondo cui ci sarebbero dei contatti in corso tra i bianconeri e l'Hellas Verona per il difensore classe 2001, messo nel mirino dai nerazzurri nei giorni scorsi come possibile rinforzo in difesa in seguito all'infortunio di Tajon Buchanan, che ne avrà per almeno quattro mesi dopo la lesione della tibia.