Sky – Thiago Motta pronto a tornare in Serie A: svolta a sorpresa per l’ex Inter

L'ex centrocampista nerazzurro è pronto alla sua seconda avventura su una panchina di Serie A

Thiago Motta tornerà con ogni probabilità ad allenare in Serie A. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport: "E' il profilo scelto dallo Spezia per sostituire Vincenzo Italiano. Ha superato a sorpresa all'ultima curva le altre candidature e sarà lui ad allenare i bianconeri, scelto per personalità e per la grande attitudine a lavorare con i giovani. Lo ha fatto anche al Genoa, lanciando Rovella".