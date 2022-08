Sky – Mercato, Udogie vicinissimo al Tottenham: le cifre. Ma resterà a Udine in prestito

C'è il Tottenham nel futuro di Destiny Udogie. Il club londinese è infatti vicinissimo alla chiusura per l'esterno classe 2002 dell'Udinese, come racconta Gianluca Di Marzio. Ecco quanto risulta al giornalista: "L’esterno dell’Udinese dovrebbe firmare per il club inglese all’inizio della prossima settimana. I bianconeri incasseranno 26 milioni bonus compresi, circa 20 di fisso. Il classe 2002 aspetta la chisuura con il Tottenham, ma il suo futuro sarà ancora all’Udinese, almeno per un anno. Il club inglese, infatti, lo lascerà in prestito in Friuli per una stagione".