Skysports – Eriksen torna dall’Inter, lo attendono i test medici. Prima di sei mesi…

Anche in Inghilterra parlano del rientro in Italia del danese dopo quanto gli è accaduto all'Europeo

Christian Eriksen tornerà all'Inter la prossima settimana per i test medici che serviranno ad una valutazione sul proseguo della sua carriera. Lo scrive anche Skysports, canale satellitare inglese.

"Il nazionale danese è crollato in campo dopo aver subito un arresto cardiaco durante la prima gara di Euro 2020 della Danimarca contro la Finlandia il 12 giugno. Il 29enne è stato dotato di un defibrillatore (ICD) e i medici devono essere sicuri che possa fare a meno di questo dispositivo se vuole tornare a giocare in Serie A. All'Inter si sottoporrà alle visite mediche necessarie per capire se può riprendere l'attività agonistica", si legge sul sito.