Giornale – Slovacchia accozzaglia di glorie più o meno vecchie: anche Skriniar affonda

La goleada subita contro la Spagna è costata l'eliminazione alla nazionale del calciatore nerazzurro

Il 5-0 subito contro la Spagna ha portato la Slovacchia fuori da Euro 2020. Nonostante un buon percorso effettuato fino a ieri, la nazionale di Milan Skriniar dovrà guardare gli ottavi dalla tv. Questa l'analisi de Il Giornale: "La Slovacchia è un’accozzaglia di glorie più o meno vecchie (da Hamsik a Kucka) in cui anche Skriniar finisce per affondare. Disastroso il portiere Dubravka, che firma la parata sul rigore di Morata, ma poi si fa gol da solo, smanacciando in porta come un giocatore di volley (scarso, ovviamente), prologo a uscite acchiappa-farfalle, sui quali attaccanti e difensori spagnoli vanno a nozze".