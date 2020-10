Coronavirus, positivo il c.t. della Slovacchia: sale a 9 il numero dei contagiati in nazionale

Il commissario tecnico della nazionale, Pavel Hapal, è risultato positivo al Covid-19, ha reso noto la Federcalcio slovacca (SFZ). Sale così a nove il numero di giocatori e membri dello staff tecnico positivi. In conformità con le normative Uefa, “tutte le persone infette sono state isolate e sono entrate in una quarantena obbligatoria di dieci giorni”, ha detto la federazione in una nota. Oltre ad Hapal, sono risultati i giocatori Milan Skriniar e Jaroslav Mihalik, il portavoce della squadra e cinque appartenenti allo staff tecnico. La squadra si sta attualmente preparando per una partita della Nations League contro Israele, che si giocherà domai a Trnava.

(Ansa)