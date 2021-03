Slovacchia, Skriniar: “Abbiamo dormito nel primo tempo. Pareggio triste”

Il difensore nerazzurro ha siglato il primo gol con la nazionale ma non può esultare al triplice fischio

Al termine della gara pareggiata per 2-2 tra la Slovacchia e Malta, anche grazie al suo primo gol in nazionale, Milan Skriniar si è presentato con discreta amarezza ai microfoni dei cronisti. Queste le sue parole: "Provo sentimenti contrastanti, è difficile per me valutare. Abbiamo dormito completamente nel primo tempo ed è difficile recuperare il doppio gol di svantaggio con qualsiasi avversario. Pareggiare con Malta in casa è triste, per non usare parole più esplicite. Dobbiamo riflettere perché non possiamo giocare in questo modo", ha detto il difensore nerazzurro.