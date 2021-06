Euro 2020/ Slovacchia-Spagna 0-5: Skriniar eliminato, Dubravka è un disastro

Gli spagnoli passano il turno da secondi in classifica e affronteranno la Croazia agli ottavi di finale

La Spagna vince la sua prima partita dell'Europeo e conquista il secondo posto nel girone E, accedendo così agli ottavi di finale. La nazionale di Luis Enrique ha battuto addirittura 5-0 la Slovacchia, scavalcandola in classifica e mettendosi alle spalle della Svezia. Gara indirizzata dagli errori del portiere Dubravka, autore di un vero e proprio disastro nell'episodio dell'1-0 con un autogol regalato. Brutte notizie quindi per l'interista Skriniar, rimasto in campo per tutta la gara. La Spagna agli ottavi di finale affronterà la Croazia.