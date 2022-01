SM – Dybala, Inter alla finestra: tutto dipenderà da due fattori

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante che si deciderà comunque tra alcune settimane

Servirà ancora qualche settimana per chiarire il futuro di Paulo Dybala. A tal proposito, nel corso del tg di Sport Mediaset arriva l'aggiornamento sull'argentino: "L'Inter resta alla finestra per capire come andranno le negoziazioni a febbraio con la Juventus. Tutto dipenderà da quanto e come giocherà Dybala e da come si troverà in classifica il club bianconero tra qualche settimane. C'è anche il Tottenham che in Inghilterra segue interessatissimo".