SM – Euro 2020, verso Italia-Austria: Mancini ha sciolto i dubbi di formazione

Le scelte del commissario tecnico azzurro verso l'ottavo di finale in programma domani sera a Wembley

L'Italia di Roberto Mancini ha sostenuto in mattinata la rifinitura verso la sfida con l'Austria di domani sera. Non a Wembley, dove si svolgerà la gara, ma a Coverciano, su richiesta della Uefa per preservare il manto erboso. Il CT azzurro ha sciolto i dubbi di formazione, come spiega Sport Mediaset: "La formazione. anti-Austria sembra ormai decisa con Di Lorenzo al posto di Florenzi e Acerbi per Chiellini, che non si vuole rischiare. In attacco si va verso la conferma del tridente Berardi-Immobile-Insigne, il grande rebus riguarda chi tra Verratti e Locatelli nel mezzo con Jorginho e Barella".