SM – Inter, Conte vuole due perle oltre lo scudetto per impreziosire la stagione

Il focus sui nerazzurri da parte di Sport Mediaset alla vigilia della prossima gara di campionato

La matematica non si è ancora pronunciata, ma l'Inter è più che mai proiettata verso il suo diciannovesimo scudetto. Antonio Conte vuole che i suoi spingano più possibile fino all'ultimo per impreziosire la stagione con alcuni record, come spiegato nel corso del tg di Sport Mediaset: "Vuole vincere e aggiungere due perle, il miglior attacco e la miglior difesa. Se per i gol segnati, 68 finora, c'è da tenere sotto controllo l'Atalanta con la quale i nerazzurri condividono attualmente il primato, per quanto riguarda quelli subiti bisogna far meglio della Juventus, che al momento ha subito 26 reti, una in meno rispetto alla squadra di Conte".