SM – Inter, Inzaghi ha alzato la voce per chiedere tre cose ai suoi

Il focus sul clima che si respira in casa nerazzurra a poche ore dal match con la Fiorentina

Poche ore al calcio d'inizio di Inter-Fiorentina e la soglia dell'attenzione è molto alta in casa nerazzurra. Simone Inzaghi attende risposte importanti dai suoi calciatori, 'costretti' a vincere per invertire la rotta dell'ultimo periodo. Il tecnico sa bene che non c'è più margine di errore. "In settimana, molto arrabbiato, ha alzato la voce ad Appiano Gentile per chiedere fame, cattiveria e lucidità per riaccendere la corsa nerazzurra allo scudetto", sottolinea infatti SportMediaset.