SM – Inter, Lautaro a Roma per spezzare una tradizione negativa

La doppietta contro l'Udinese e il gol contro la Stella Rossa hanno riportato Lautaro Martinez sulla retta via dopo l'inizio di stagione non esaltante dal punto di vista realizzativo. Il capitano dell'Inter, a segno anche con l'Argentina in questa sosta, si è tolto di dosso l'insoddisfazione per quanto gli stava capitando e ora punta dritto al rendimento dello scorso anno. Il prossimo ostacolo è una squadra che, come ricorda Sport Mediaset, non evoca in lui grandi ricordi. Questo il focus di oggi: