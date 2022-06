SM – Inter, da anni mai così rapida sul mercato: il motivo è molto chiaro

Il focus sul mercato nerazzurro che ha già subito un'accelerazione importante in questi giorni

L'Inter da anni non si muoveva così rapidamente sul mercato. Il motivo, come sottolinea oggi anche Sport Mediaset nel focus che riguarda i nerazzurri, lo si intuisce chiaramente dalle parole di Marotta: dare a Inzaghi una squadra completa entro i primi di luglio. Partire bene sarà fondamentale nella corsa scudetto, considerando la lunga sosta mondiale. Nelle prossime ore, a tal proposito, si attende la risposta di Dybala, tra le piste più calde al momento. Con l'argentino è vicino ormai l'accordo per un quadriennale a 6 milioni più bonus.