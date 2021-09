SM – Inter, Marassi kryptonite come per Conte. Punto comunque prezioso

Il focus dal tg a proposito del pareggio dei nerazzurri di Simone Inzaghi a Genova

Dal tg di Sport Mediaset arriva il focus su Sampdoria-Inter di ieri. Questo il pensiero sul match pareggiato dai nerazzurri: "Marassi si conferma cryptonite nerazzurra come l'anno scorso, quando la squadra di Conte addirittura perse. La delusione per l'Inter non può che essere grande, raggiunta per due volte con due disattenzioni. Il punto di Genova è comunque prezioso perché nel finale giocato anche in 10 per l'infortunio di Sensi, l'Inter ha anche rischiato di perdere".