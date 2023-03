SM – Inter, Retegui nel mirino: ieri Baccin a visionarlo in Malta-Italia

Roberto Mancini ha finalmente trovato il suo goleador. Mateo Retegui, due reti in altrettante apparizioni, sembra già un punto fermo dell'attacco dell'Italia che ieri ha vinto, ma non convinto, contro Malta. Le pretendenti sono pronte a mettersi in fila: su di lui, come noto, anche l'Inter ormai da tempo. Ieri allo stadio c'era anche il vice direttore sportivo dell'Inter Dario Baccin a visionare da vicino il possibile rinforzo per l'attacco nerazzurro.