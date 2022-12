SM – Inter, sarà gennaio infuocato. Lukaku col Napoli? Ecco da cosa dipende

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista della ripresa del campionato. I nerazzurri dovranno farsi trovare al meglio perché gli impegni saranno tanti e molto ravvicinati. Spiega infatti SportMediaset: "Sarà un gennaio infuocato per l'Inter: 12 partite in 49 giorni, partendo dallo scontro col Napoli di San Siro. Si punta al recupero di tutti i nazionali che il Qatar restituirà al club. In particolare, si punta forte al ripristino della condizione fisica di Lukaku, che sarà valutato nelle amichevoli con Reggina e Sassuolo. Dalle risposte che il belga darà dipenderà il tipo di impiego contro la squadra di Spalletti al Meazza".