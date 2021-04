SM – Zhang, ribadita l’idea a Marotta e Antonello: ora una priorità. Le parole alla squadra…

Sport Mediaset riporta le ultime novità direttamente da Appiano Gentile, dove è presente il presidente dell'Inter Zhang, dirigenza e squadra

Ore frenetiche per il presidente dell' Inter Steven Zhang . Dopo il ritorno a Milano a sei mesi di distanza dall'ultima volta, il numero uno del club nerazzurro deve affrontare varie tematiche in ottica futura.

"Rifiuta le offerte e va avanti. Nel primo giorno di full immersion in Viale della Liberazione, Steven Zhang ha già ribadito a Marotta e Antonello la ferma intenzione di Suning di voler continuare il progetto nerazzurro. Anche nei momenti più difficili, la famiglia Zhang non ha mai cambiato rotta, anche perché si appresta a festeggiare la prima grande vittoria di una proprietà straniera nel calcio italiano, un successo da esibire come fiore all'occhiello per ottenere più libertà di manovra in Italia dal governo cinese.