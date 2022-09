SM – Inzaghi, per il club assurdo cambiare. Serve svolta, domani vertice col tecnico

Il tecnico dell'Inter incontrerà domani la dirigenza per parlare di cosa non sta andando e per trovare una soluzione

Andrea Della Sala

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi incontrerà domani la dirigenza per parlare di cosa non sta andando e per trovare una soluzione al momento difficile che sta attraversando la squadra.

"La dirigenza è più riflessiva e si rende conto che sarebbe assurdo rinunciare ora a un progetto che comunque l'anno scorso ha portato due trofei, oltre a una qualità di gioco più che soddisfacente. Non si può, però, nemmeno rimanere a guardare senza intervenire dopo tre sconfitte in campionato, una casalinga in Champions, e i tanti gol subiti da una squadra che faceva della difesa uno dei suoi punti di forza", analizza Sportmediaset.

"Ecco perché è previsto domani un nuovo confronto fra il tecnico e la dirigenza. Sarà un summit diverso da quello post Bayern Monaco, quando parteciparono tutti i giocatori. Prima di tutto perché sono pochi quelli che sono sopravvissuti all'esodo per gli impegni delle nazionali, poi perché se lo stop in Champions poteva anche essere messo in preventivo, quello di Udine non è accettabile. Soprattutto per il modo in cui è avvenuto", aggiunge il portale sportivo.