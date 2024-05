SM – Lautaro, l’Inter vuole fatti e non parole: la trattativa entra nel vivo

L'aggiornamento sul rinnovo di contratto del capitano nerazzurro che passa dal vertice in programma tra pochi giorni

Non passerà troppo tempo prima che la questione si chiarisca. L'Inter e Lautaro Martinez capiranno presto se c'è davvero margine per chiudere subito la trattativa e pensare al futuro insieme da impreziosire con nuove vittorie. Alle dichiarazioni di questi giorni, però, dovranno seguire passi concreti.

Lo sottolinea anche Sport Mediaset: "Le parole del suo procuratore non sono piaciute, si attendono segnali concreti perché servono i fatti per arrivare all'accordo. I tifosi aspettano che il matrimonio duri nel tempo, sognano un Lautaro alla Zanetti: per questo la partita più importante di questi giorni si gioca fuori dal campo".