L'analisi sul precampionato nerazzurro all'indomani della terza vittoria in altrettante partite per la squadra di Inzaghi

La terza amichevole dell'Inter è in archivio. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto un sol boccone del Las Palmas, approfittando del test per consolidare meccanismi già evidentemente oleati. Si continuerà a lavorare per alzare ulteriormente l'asticella, in attesa degli altri rientri. Ma la base, come conferma il focus di Sport Mediaset, è già importante: