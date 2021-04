SM – Nainggolan torna al Meazza: il Ninja è l’unica sconfitta di Conte

Inter-Cagliari è soprattutto la gara del centrocampista belga che torna al Meazza da avversario

Radja Nainggolan tornerà domani al Meazza per Inter-Cagliari. Il belga ha lasciato i nerazzurri ufficialmente in prestito, ma non è un segreto che al termine della stagione la sua cessione si trasformerà in definitiva, certificando un distacco già piuttosto netto con l'ambiente Inter e con Antonio Conte.

Questa, come sottolinea Sport Mediaset, rappresenta l'unica sconfitta per l'attuale gestione tecnica. L'unico giocatore che Antonio Conte non è riuscito a motivare, come fatto ad esempio con Perisic ed Eriksen alla lunga, costringendo per questo la società a regalarlo a gennaio al Cagliari. Domani Nainggolan sarà in campo contro quella che di fatto è la sua ex squadra e il suo dente avvelenato è un aspetto da non sottovalutare.