SM – Verona-Inter, per Inzaghi una sola novità di formazione

Torna in campo domani la squadra nerazzurra per la prima trasferta di questo campionato

L'Inter è pronta ad affrontare la prima trasferta di questo campionato. Con un Correa in più, ma non dal primo minuto almeno. L'argentino, arrivato ieri a Milano, sarà a disposizione di Simone Inzaghi ma finirà in panchina con ogni probabilità. La novità rispetto alla gara con il Genoa sarà rappresentata da Lautaro Martinez: il Toro verrà schierato al fianco di Edin Dzeko nel 3-5-2 nerazzurro. Per il resto, come riporta Sport Mediaset, confermata la squadra che tanto bene ha fatto al Meazza sabato scorso-