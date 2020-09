Il Sun: “La Roma si defila per Smalling, Inter in corsa”. Solskjaer: “Le offerte ricevute…”

In Inghilterra si parla di Smalling come di un obiettivo dell’Inter. La Roma è in pole per il calciatore che ha giocato nella scorsa stagione nella capitale, ma dopo aver acquistato Kumbulla il club giallorosso non vuole spendere molto. La richiesta dello United per il giocatore sarebbe di circa venti mln e la società non vorrebbe spendere quella cifra.

Per questo parlano di un possibile inserimento dell’Inter: “Resta da vedere se è possibile trovare un accordo con lo United che vuole cedere il giocatore”, spiega il Sun. A frenare è l’allenatore degli inglesi, Solskjaer che ha detto: «Al momento, non abbiamo ricevuto offerte che si avvicinano alla nostra richiesta. Quindi questa è la situazione».

(Fonte: Sun – @utdreport)