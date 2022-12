EDICOLA TS – Smalling, riecco Juve-Inter! Altro duello dopo quello per Thuram

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo in edicola sabato 10 dicembre. Tuttosport apre col futuro di Smalling, in scadenza con la Roma. "Smalling, riecco Juve-Inter!", si legge. In alto spazio ai Mondiali: "Vlasic fa piangere Neymar. Messi, lacrime di felicità". Si parla anche delle altre semifinali in programma in Qatar oggi.