Smalling, ultimatum Roma: “Ecco l’offerta, prendere o lasciare”. La posizione dell’Inter

Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la situazione legata a Chris Smalling: "Il suo contratto scade al 30 giugno prossimo e il difensore sta valutando tutte le strade. Inanzitutto quella a tinte giallorosse: se Smalling raggiungerà il 50% delle presenze complessive avrà il diritto a prolungarlo per un’altra stagione, allo stesso stipendio attuale di 3,5 milioni di euro netti. La Roma quindi non ha la possibilità di far scattare automaticamente il rinnovo, ma ha bisogno del sì del giocatore. Proprio per questo ha deciso di giocare d’anticipo e di offirgli già un contratto biennale, per dargli un anno in più di contratto e quindi sentirsi “al sicuro” anche in caso di infortuni, ma a una cifra più bassa rispetto a quella percepita nel contratto firmato il 5 ottobre del 2020", spiega il quotidiano che riporta la risposta del giocatore: "Smalling ha ringraziato, a Roma si trova benissimo ma ha chiesto tempo per riflettere e valutare tutte le situazioni in ballo. Perché la prossima stagione avrà 34 anni e vuole decidere attentamente il suo futuro, per quelli che saranno gli ultimi anni della sua carriera. La Roma naturalmente ha acconsentito, rispettando il giocatore con cui in questi anni ha avuto un rapporto splendido, sia con il professionista, sia con la persona".