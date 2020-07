Sneijder ci ripensa: clamoroso ritorno in campo: “Mi rimetterò in forma, c’è un discorso con…”

Secondo quanto riportato da RTV Utrecht il centrocampista Weslej Sneijder si allenerà con l’associazione di calcio dilettantistico DHSC. L’ex nazionale della squadra nazionale olandese punta a rimettersi in forma il prima possibile: in ballo una trattativa con la dirigenza dell’FC Utrecht per una possibile collaborazione a partire dalla prossima stagione. Sneijder, che lo scorso anno ha salutato il calcio come giocatore, ha il grande desiderio di giocare ancora una volta nella sua città natale. L’ex regista di Ajax, Real Madrid e Inter, ha deciso di scommettere sul suo ritorno in campo. E fa sul serio.

“Mi rimetterò in forma. Questo era già stato deciso prima che se venisse fuori il discorso con l’Utrecht. Prenderò parte alla preparazione dell’DHSC. Se tra dieci settimane penserò che la ripresa sarà divertente, allora il mondo potrebbe avere un aspetto completamente diverso”, ha detto a RTV Utrecht.

I giocatori del DHSC, allenati dall’ex allenatore dell’FC Utrecht Gert Kruys, stanno attualmente completando un programma di allenamento individuale. Dal 27 luglio ci saranno sessioni di allenamento di gruppo e in quella data Sneijder farà anche rapporto all’Utrecht. L’allenatore ritiene che Sneijder possa essere in forma entro quattro o cinque mesi. I fan sarebbero contenti del suo arrivo. L’FC Utrecht ha già iniziato i preparativi per la stagione 2020/21 lunedì 6 luglio. Ad agosto si giocheranno alcune partite amichevoli si giocheranno contro club olandesi. Il nuovo campionato in Eredivisie inizierà il 12 settembre. Wesley fa sul serio e punta di nuovo a rimettersi in gioco in campo.

(Voetbalzone)