Sneijder: “Inter, ecco dove colpire il Manchester City. Lautaro tra Milito e Zanetti”

Il centrocampista olandese carica in nerazzurri e invita a crederci in vista della finale di Champions League

Wesley Sneijder, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sul Manchester City e su come l'Inter può provare a fermarlo: "Non esistono partite impossibili. Esistono partite difficili, e questa certamente lo è. Ma, soprattutto in una gara secca, l'Inter può fare ogni impresa. Anche noi nel 2010 col Barça eravamo spacciati in partenza e, invece, poi però si gioca...".