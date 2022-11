Sneijder e il curioso aneddoto sul Qatar: “Ero furioso. Nello spogliatoio…”

Wesley Sneijder ha chiuso la sua carriera in Qatar nelle file dell' Al-Gharafa . Nel corso della trasmissione OP1, l'ex centrocampista nerazzurro racconta un curioso episodio relativo proprio a quel periodo. In una gara contro il Qatar Fc, Sneijder venne ingiustamente espulso. "Uscendo dal campo urlai 'questa è l'ultima partita che giocherò in Qatar, l'ultima partita!'. All'epoca vincevamo 2-0 e avevo segnato entrambi i gol".

"La frustrazione era quindi assolutamente giustificata. Quando ho visto il cartellino rosso mi sono infuriato. Nello spogliatoio dissi al nostro sceicco: 'non rimango qui più, me ne vado'. Avevo davvero preso un volo ed ero andato via perché pensavo fosse assurdo quello che era successo.Nel giro di un giorno e mezzo il cartellino rosso è stato annullato, l'arbitro è stato sospeso per due partite e la partita dopo ci hanno mandato un arbitro svizzero di nome Schneider. Là tutto è possibile", conclude ridendo Sneijder. In basso il video dell'accaduto: