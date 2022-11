Sneijder duro con l’Olanda: “Manca qualità. Van Gaal? Ha detto una sciocchezza quando…”

Non è realistico che la nazionale olandese lasci il Qatar con il titolo mondiale in tasca. È il pensiero di Wesley Sneijder

Non è realistico che la nazionale olandese lasci il Qatar con il titolo mondiale in tasca. È il pensiero di Wesley Sneijder. Il motivo? Lo spiega lo stesso ex centrocampista nerazzurro: "È una questione di qualità. Non ho visto nessuno che potesse fare la giocata decisiva al momento giusto, con la velocità giusta. Con la squadra del Mondiale 2010 eravamo già in vantaggio per 3-0 all'intervallo".