Sneijder: “Pandev è stato spesso sottovalutato. Piede sinistro fantastico. Penso…”

L'ex centrocampista nerazzurro mette in guardia l'Olanda che affronterà la Macedonia di Pandev

L'Olanda affronterà una delle esordienti all'Europeo: la Macedonia del Nord. Una squadra che tra le sue fila non annovera grandi nomi, ma quello di Goran Pandev è un'eccezione. Wesley Sneijder è stato compagno di squadra del macedone e mette in guardia la nazionale olandese.

Durante la sua permanenza all'Inter, Sneijder ha giocato insieme a Pandev. Nel 2010 hanno conquistato la Champions League. "Ha un piede sinistro fantastico e ha davvero fiuto per il gol. Quello che penso sia fantastico in lui è che mantiene sempre una visione d'insieme e mette facilmente i compagni davanti il portiere", afferma Sneijder in un'intervista al De Telegraaf . "E' una grande persona, che ama il calcio e secondo me è stato spesso sottovalutato come calciatore. Pandev è un attaccante spietato in area".