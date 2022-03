Sneijder: “Subito in campo al derby? Ecco cosa mi ha detto Mou al telefono. Il gol a Kiev…”

Dalla Trophy Room di Inter HQ, Wesley Sneijder ha commentato così il fatto di essere stato inserito nella Hall of Fame nerazzurra

"Momento più bello? Difficile. La partita a Madrid contro il Bayern, qualcosa di bellissimo, uno spettacolo. Sapevamo di vincere, la squadra era fortissima. Non solo gli undici ma tutta la squadra era di livello, un grande lavoro di Mourinho. Un giorno prima del derby? Mou mi ha chiamato, 'Abbiamo una squadra forte ma ci manca il 10'. Dopo 3/4 chiamate, ho visto la squadra e ho detto ok. Volevo giocare, a Madrid ero fuori squadra. Mou mi ha detto che avrei giocato il giorno dopo e così è stato. Materazzi? Era importante per noi, ho giocato in tante squadre e i giocatori che sono fuori sono sempre tristi. Lui è sempre stato positivo, ha aiutato tutti sempre anche se giocava poco. Eravamo non solo undici, anche i panchinari aiutavano la squadra. Gol di Kiev? Abbiamo fatto 2 gol in 5', è sinonimo di fiducia. Abbiamo pensato di vincere, dopo il primo gol di Milito poi abbiamo subito pensato di fare il secondo. E' la fiducia del gruppo e di tutti quanti, bellissimo rivederlo".