Sneijder: “Mourinho? Una cosa mi ha fatto ridere. Fa certe dichiarazioni perché…”

L'ex centrocampista nerazzurro commenta le parole dello Special One sulla finale di Conference League

In vista della finale di Conference League, José Mourinho si è lamentato della differenza di tempo di preparazione tra le due squadre. Il Feyenoord ha avuto una settimana in più per preparare la finale di Tirana a differenza della Roma. Intervistato dal Telegraaf, Wesley Sneijder commenta così il disappunto dello Special One: "Sinceramente ho riso quando ho letto che Mourinho ha ritenuto ingiusto che il Feyenoord avesse una settimana in più per preparare la finale di Tirana, perché la Roma era ancora impegnata in campionato. Lo fa per far capire ai suoi giocatori quanto sia tutto ingiusto affinché loro si compattino per combattere quell'ingiustizia".