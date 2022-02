Sneijder: “Mourinho? Mi sarebbe piaciuto vederlo sempre e solo in nerazzurro. Roma non è…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore parla anche del ritorno in Italia dello Special One

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder parla anche del ritorno in Italia di José Mourinho. La scorsa estate lo Special One ha deciso di sposare il progetto della Roma. "Mi sarebbe piaciuto vederlo sempre e solo in nerazzurro. Roma non è una piazza semplice, ma il mister saprà anche lì fare le cose migliori per la sua squadra".