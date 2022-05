Social / Dimarco non trattiene la gioia: “La Coppa Italia è nostra! Forza Inter!”

Il difensore nerazzurro, entrato in campo nella ripresa, è stato una delle chiavi della rimonta sulla Juventus

Con il suo ingresso in campo nella ripresa è stato uno dei fattori che hanno portato l'Inter a rimontare e a conquistare la Coppa Italia. A fine partita Federico Dimarco non ha trattenuto la sua gioia, e su Instagram scrive: "Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza Inter!".