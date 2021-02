Tre punti e primo posto in classifica per l’Inter dopo la vittoria con la Fiorentina. In attesa di Milan-Crotone, i nerazzurri si godono la vetta e iniziano a pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Ha esultato Roberto Gagliardini su Instagram: “Massima concentrazione e grande spirito di squadra. Avanti Inter!”