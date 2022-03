FcInter1908 su Radio Nerazzurra: appuntamento con Social Media Club alle 18

Appuntamento settimanale su Radio Nerazzurra per FcInter1908 nel corso della trasmissione Social Media Club

Consueto appuntamento del lunedi con Social Media Club su Radionerazzurra in collaborazione con FcInter1908.it alle 18. Potrete seguire la trasmissione in streaming collegandovi Spreaker. L'Inter si prepara alla gara di ritorno contro il Liverpool dove i ragazzi di Simone Inzaghi dovranno ribaltare il risultato maturato nella partita d'andata al Meazza. Intanto Lautaro ha ritrovato il gol in campionato dove il Toro ha trascinato i nerazzurri con una tripletta nella larga vittoria contro la Salernitana.