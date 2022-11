Social / Partita della Pace, Mkhitaryan incontra Papa Francesco: “Un onore”

È andata in scena oggi, allo stadio Olimpico di Roma, la Partita della Pace, giunta alla sua terza edizione, promossa da Papa Francesco e organizzata, come evento interreligioso benefico, dal Movimento Pontificio per l'Educazione Scholas Occurrentes. Tra i partecipanti c'era anche Henrikh Mkhitaryan, che nel pomeriggio ha incontrato il Pontefice. Il centrocampista dell'Inter ha postato una foto su Instagram dove esprime la sua emozione: "È stato un onore per me incontrare Sua Santità Papa Francesco, e contribuire, insieme a calciatori di fama mondiale, al suo sforzo globale per promuovere la pace nel mondo".