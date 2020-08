Sky – Inter, società al completo nel summit con Conte: accordo complicato, Zhang media

A oltre due ore dall’inizio della riunione tra la dirigenza dell’Inter e Antonio Conte, Sky Sport fa il punto in attesa di novità sull’esito del confronto:

“È iniziato intorno alle 15 l’incontro tra Conte e la dirigenza dell’Inter. È il giorno della verità. Il summit è in corso con la presenza del presidente Steven Zhang, gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e Antonio Conte. C’è proprio tutta la società davanti all’allenatore. Si sta discutendo per risolvere alcuni problemi per provare ad andare avanti insieme ma la mediazione pare abbastanza complicata. Zhang vuole provare a trovare un punto d’incontro sulla scia dell’ottima stagione appena terminata. Allegri? Prima c’è Conte. Il presidente vuole fare una sintesi delle posizioni: non è impossibile ma complicato”.

(Fonte: Sky Sport)