Shakhtar, Solomon: “Volevamo vincere ma l’Inter è forte. Contenti del pareggio”

Manor Solomon, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, ha analizzato il pareggio a San Siro contro l’Inter ai microfoni dei canali ufficiali del club ucraino: “È stata una partita molto difficile con una grande squadra a San Siro. E il girone non è stato facile: uno dei più difficili della storia. Ci siamo presentati all’ultima partita con la voglia di vincere e qualificarci. Abbiamo incontrato grandi rivali e abbiamo concluso il torneo al terzo posto. Stiamo vivendo emozioni contrastanti“.

In quali momento del secondo tempo avrebbe potuto segnare lo Shakhtar?

“Dopo 10 minuti abbiamo giocato meglio, abbiamo iniziato a mettere più pressione e volevamo davvero segnare e vincere, perché sapevamo che il Real era in vantaggio 2-0. Ma l’avversario (Inter, ndr) è forte e ci accontentiamo di un punto”.

Negli ultimi minuti c’è stata tensione?

“Certo! Non abbiamo subito gol e volevamo mantenere il pareggio. Forse potevamo vincere in contropiede, ma non ci siamo riusciti. Siamo contenti del risultato ottenuto contro l’Inter”-