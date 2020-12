Solskjaer, ma dici a Sanchez? Lo United è un privilegio. Chi non gioca…”

Dicono possa essere una battuta riservata a Sanchez, anche se tra le righe. Perché Solskjaer non ha fatto nomi. Ma nella conferenza stampa che chiude il 2020 del Manchester United ha detto: «Penso che tutti abbiano capito di avere il privilegio di far parte dello United, un club fantastico con una storia fantastica. Ci sono giocatori come Juan Mata e Nemanja Matic. Loro non giocano tutte le partite, ma hanno molta influenza sul gruppo, nella preparazione alle partite e anche durante le partite che non giocano». Queste parole, spiega il Daily Express, potrebbero essere state pronunciate con Sanchez nel mirino.

(Fonte: express.co.uk)