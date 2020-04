CdS – Serie A, due soluzioni per i 233 milioni delle tv. E sull’ipotesi di non giocare al Nord…

Dilazione sui tempi di pagamento e non solo. La Lega di Serie A studia il piano per andare incontro alle tv, che hanno chiesto informalmente di non versare l’ultima rata di 233 milioni di euro prevista per inizio maggio. Come scrive il Corriere dello Sport, oggi si terrà un Consiglio di Lega, mentre domani ci sarà l’Assemblea vera e propria.

Le soluzioni potrebbero essere due: “1) pagamento di tutto l’importo del 2019-20 e sconto sulla cifra della prossima stagione, magari in cambio di un impegno per il futuro (dal 2021 in poi); 2) spostamento di una parte dei 233 milioni da pagare per il 2019-20 sulla stagione 2020-21“.

Per quanto riguarda il calendario la Lega vorrebbe “ricominciare (il governo ne sarebbe felice, Sky magari un po’ meno) con le semifinali (in chiaro su Rai 1…) di Coppa Italia da giocare il 27 a Torino e il 28 a Napoli. In via Rosellini non prendono in considerazione l’ipotesi di non poter giocare al Nord, ma su questo aspetto sarà l’esecutivo a prendere posizione”.