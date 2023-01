SM – Niente Inter, Sommer sta per firmare per il Bayern Monaco: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Yann Sommer è ad un passo dal Bayern Monaco. Il portiere, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, è il prescelto dei bavaresi per sostituire l'infortunato Neuer. Per questo motivo, per Sommer il Bayern è disposto a pagare 5 mln di indennizzo pur di anticipare il suo arrivo già a gennaio.