Euro2024, l’Inghilterra passa ai rigori: eliminata la Svizzera di Sommer

La partita tra Inghilterra e Svizzera è stata decisa ai calci di rigore. In semifinale contro la vincente di Olanda-Turchia ci va la Nazionale di Southgate che ha eliminato la Nazionale di Sommer , portiere dell'Inter. Partita ferma fino ai supplementari sull'uno a uno. In gol al 75esimo del secondo tempo per prima la Nazionale del portiere nerazzurro. L'azione è partita dai piedi di Ndoye che crossa basso verso Stones, la palla arriva a Embolo che insacca. Il pareggio della Svizzera cinque minuti dopo con Saka, di sinistro.

Solo un gran sinistro di Rice deviato con un super intervento da Sommer da segnalare nel primo tempo supplementare, nel secondo tempo tre occasioni svizzere con un palo dell'ex nerazzurro Shaqiri. Alla giostra dei rigori per l'Inghilterra in gol Palmer, Bellingham, Saka, Toney, Alexander-Arnold. Per la Svizzera decisivi gli errori dal dischetto di Axanji sul primo rigore tirato. In gol Schar, l'ex Inter Shaqiri e Amdouni.