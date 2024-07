Occhiali speciali per migliorare i riflessi da portiere. Yann Sommer e il vice Gregor Kobel indossano questi particolari strumenti che creano un effetto al rallentatore quando la palla è in aria. È quanto ha scritto il Telegraph spiegando che i portieri della Svizzera stanno tentando il tutto per tutto per battere l'Inghilterra.