Sommer: “Nessuna novità, sono in trattativa con il Borussia Monchengladbach”

Ancora tutto da definire il futuro di Yann Sommer: il contratto del portiere svizzero con il Borussia Monchengaldbach scade a giugno, e diversi club fiutano il colpo a parametro zero. Tra questi anche l'Inter, che sta valutando l'ipotesi di affiancare un estremo difensore di livello al fianco di Onana in caso di mancato rinnovo di Handanovic. Sommer, intercettato dalla Bild al termine dell'allenamento di ieri, non ha sciolto i dubbi: "No, non voglio dire niente oggi. Non c'è nessuna novità, al momento sono in trattativa aperta con il Borussia Monchengladbach. Per quanto riguarda la mia situazione contrattuale e il mio futuro, c'erano colloqui aperti con il club prima della Coppa del Mondo".