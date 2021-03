Il presidente del Sona: “Spero che Maicon resti. Non si vanta mai di quanto ha vinto”

Il dirigente che ha riportato in Italia il brasiliano ex Inter ha raccontato cosa ha imparato di lui e come è nata la trattativa

Maicon è tornato in Italia, al Sona, in Serie D, e di lui ha parlato il presidente del club, Paolo Pradella. «Quando ho detto che sarebbe arrivato, siccome mi reputano il re delle bugie, non ci avevano creduto. Ma per fortuna ci abbiamo creduto io e miei soci. Peccato che i tifosi non possano vederlo. Con i tifosi allo stadio avrebbe avuto come affare un impatto diverso anche a livello economico. Ma l'aspetto più positivo è aver conosciuto un giocatore che ha uno spessore umano notevole. Maicon è umile, educato, non si vanta mai di quanto ha vinto».